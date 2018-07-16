بنك التنمية الإجتماعية يفتتح أول برامجه التدريبية بحضور أكثر من 130 متدرب

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن حملة طموحك أكبر المقدمة من بنك التنمية الإجتماعية للتوعية بالثقافة المالية والإدخار وبشراكة استراتيجية مع لجنة التنمية السياحية بمحافظة خميس مشيط قدم فرع البنك برنامجاً تدريبياً ” بعنوان التخطيط المالي والميزانية قدمها المدرب علي سعد آل سيف بمدرج التطوير بالكلية التقنية بخميس مشيط اليوم الأحد الموافق 2 ذي القعدة 1439هـ ضمن فعاليات صيف خميس مشيط لعام 1439هــ .

وأوضح ” آل سيف ” إن محاور البرنامج التدريبي تناولت أهمية التخطيط المالي للفرد والأسرة وخطوات التخطيط المالي وكيفية وضع الميزانية الشخصية وما يحققه الإدخار من استقرار مالي للفرد والأسرة وكان لهذا اللقاء الاثر الكبير لدى الحضور الذي تجاوز عددهم 130مستفيد

وأثنى على الجهود المبذولة من بنك التنمية السياحية مثمناَ التعاون المثمر ودورهم البارز في عقد الشراكات الاجتماعية التي تهدف للاستفادة من الخطط التنموية بين جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية.

وسوف يكون غدا الإثنين دورة مهارات الإدخار الشخصي ويوم الثلاثاء دورة القروض والبطاقات الإئتمانية.