إهمال الصيانة يجعل السيارة تستهلك الكثير من الوقود

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أكد عدد من الخبراء، أن هناك تصرفات يفعلها صاحب السيارة دون قصد، قد تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود في السيارة.

وأوضح الخبراء أن من أبرز هذه الأمور، إهمال عمليات الصيانة، وعدم ضبط هواء الإطارات بحسب توصيات الشركة المصنّعة، إذ ان زيادة الهواء أو نقصانه يستهلك وقودا إضافيًا لضبط الحركة.

وأيضًا عدم تغيير فلتر الهواء في الوقت المناسب وعدم التقيّد بتنظيفه، اذ يتسبب في عدم إنتاج خليط غني وظهور أدخنة سوداء واستهلاك نسبة مرتفعة من البنزين.

كما أن أسلوب الضغط على دواسة البنزين مثل إعطاء دفعة كبيرة من البنزين ثم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، يتسبب في فقدان الوقود بالإضافة إلى عدم الالتزام بسرعة قيادة معيّنة.