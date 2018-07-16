السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون لعربي تطاول على الذات الإلهية

وكالات(صدى):

قضت محكمة جنايات إماراتية بسجن أربعيني عربي الجنسية، سبع سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم لاتهامه بالتطاول على الذات الإلهية، أثناء مشاجرة مع سيدة.

وأمرت المحكمة بمصادرة هاتف المتهم النقال وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة وإلزامه بدفع الرسوم القضائية.

وكانت السيدة قد أبلغت السلطات الإماراتية بأن المتهم قام بسبها عبر هاتفه، وذلك عن طريق إرسال رسالة صوتية إليها تحتوي ألفاظاً مسيئة كما سب الذات الإلهية، وعليه قامت السلطات المعنية بتفريغ التسجيل وتبين أن المتهم أرسل عبر رسالة صوتية عبارات سب للذات الإلهية للمجني عليها عبر هاتفها الخاص، وذلك لخلاف نشب بينهما.

وأكدت المحكمة أن الشريعة الإسلامية عنيت أشد العناية بحماية الأخلاق والآداب العامة، وذلك بغية إيجاد مجتمع مثالي بعيد عن دنس اللهو، ومحاربة ما من شأنه فساد الأخلاق، مما يعتبر من المعاصي.