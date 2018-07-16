بالفيديو.. الزعاق يشرح كيفية تعامد الشمس على الكعبة وإنعدام ظلال الأشياء

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأثنين، كيفية تعامد الشمس على الكعبة وانعدام ظلال الأشياء على مكة.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، قد أوضحت ان تلك الظاهرة تأتي تزامنًا مع عودة الشمس ” ظاهريًا ” قادمة من مدار السرطان، متجهة جنوبًا إلى خط الإستواء، وتتوسط خط الزوال، مبيّنة أن ظل الكعبة يختفي وقت أذان الظهر، في تمام الساعة 12:27ظهرًا، حسب التوقيت المحلي.

وقام الزعاق في مقطع الفيديو التالي، بشرح مفصل لكيفية تعامد الشمس على الكعبة.