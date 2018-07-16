ألمانيا تكشف عن فضيحة جديدة لإعلام ” الحمدين “

برلين(صدى):

أكاذيب النظام القطري وإعلامه باتت مكشوفة للجميع، ورغم ذلك ” الحمدين ” لا يكل ولا يمل من أكاذيبه التي لاحدود لها.

وبهذا الصدد نفت وزارة الدفاع الألمانية ما نسبته وسائل إعلام قطرية للوزيرة ” أورسولا فون دير لاين ” على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي أقيمت الأسبوع الماضي في بروكسل.

وكانت وسائل إعلام قطرية نشرت الجمعة الماضي مقابلة مزعومة مع وزيرة الدفاع الألمانية باللغتين العربية والإنجليزية، زاعمة أن الوزيرة الألمانية شكرت مشاركة الدوحة وموقفها مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأنها تتعاطف مع قطر ” المعزولة ” .

ومازال الحمدين يتعمد بث الإدعاءات والأكاذيب والأخبار المغلوطة ، منذ إعلان المقاطعة.

إقرأ أيضًا: