ألمانيا تكشف عن فضيحة جديدة لإعلام ” الحمدين “
أكاذيب النظام القطري وإعلامه باتت مكشوفة للجميع، ورغم ذلك ” الحمدين ” لا يكل ولا يمل من أكاذيبه التي لاحدود لها.
وبهذا الصدد نفت وزارة الدفاع الألمانية ما نسبته وسائل إعلام قطرية للوزيرة ” أورسولا فون دير لاين ” على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي أقيمت الأسبوع الماضي في بروكسل.
وكانت وسائل إعلام قطرية نشرت الجمعة الماضي مقابلة مزعومة مع وزيرة الدفاع الألمانية باللغتين العربية والإنجليزية، زاعمة أن الوزيرة الألمانية شكرت مشاركة الدوحة وموقفها مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأنها تتعاطف مع قطر ” المعزولة ” .
ومازال الحمدين يتعمد بث الإدعاءات والأكاذيب والأخبار المغلوطة ، منذ إعلان المقاطعة.
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بالوثائق والد البوق القطري ” ريان ” سمسر لبيع الأراضي الفلسطينية لليهود
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 18054 ] نشر منذ 1 ساعة
لا غرابه في الكذب لدى نظام الحمدين فقناة الحقيره تبث يوميا اخبار كاذبه ومن تأليفها واخراجها
خالد القيضي[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 40 دقيقة
كشفت بعض الوثائق التاريخية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الأبواق الإعلامية القطرية يتاجر بالقضية الفلسطينية كما هو الحال بالنسبة للشبكة القطرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وذلك للتغطية على علاقتها مع الكيان الصهيوني لتنفيذ الإجندة الصهيوقطرية.
أوضحت ” الوثيقة ” ، بأن والد الإعلامي القطري ” ريان ” ، يدرس ضمن المحتوي الخاص بقسم التاريخ في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الفلسطينية، وأنه كان ضمن السماسرة الذين كانوا يمارسون الضغوط على سكان فلسطين لبيع الأراضي لليهود.