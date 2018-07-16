بوتين يمنح مشجعي المونديال حق دخول روسيا بدون تأشيرة

نواف السالم(صدى):

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، عن منح جميع الأجانب الذي يملكون بطاقات هوية المشجع لمونديال روسيا 2018، الحق لدخول البلاد بدون تأشيرة حتى نهاية عام 2018.

وقال بوتين: ” أعتقد أننا سنطبق نظام إعفاء التأشيرات عند الدخول إلى روسيا حتى نهاية العام الجاري بحق المشجعين الأجانب، الذين يملكون حاليًا بطاقات هوية المشجعين ” .

وأشار إلى أن المشجعين الأجانب سيكون بإمكانهم الدخول إلى روسيا أكثر من مرة بدون تأشيرة، معربًا عن أمله في أن يستفيدوا من هذه الفرصة لزيارة البلاد مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم.

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