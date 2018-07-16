توقعات بإعادة المحاكمة في قضية ” رافعة الحرم ” إلى الصفر

مكة المكرمة(صدى):

بعد إغلاق قضية ” رافعة الحرم ” ببراءة مجموعة ” بن لادن ” و12 آخرين، ظهرت توقعات حول احتمالية أن تقضي المحكمة العليا بنقض الأحكام المؤيدة بالبراءة، وإعادة القضية مجددا إلى محكمة مكة الجزائية لبدء محاكمة جديدة.

وكانت محكمة مكة الجزائية أصدرت قبل 7 أشهر حكما يقضي ببراءة 13 متهما بينهم مجموعة بن لادن من حادثة سقوط رافعة حديدية في الحرم المكي التي وقعت يوم 27 من ذي القعدة 1436، ونجمت عنها وفاة 110 أشخاص، وإصابة 209 أشخاص من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.

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