مدرس تاريخ يغتصب 22 طالبة على مدار 30 عامًا

واشنطن(صدى):

أصبحت وقائع الاغتصاب من قبل المعلمين لطلابهم أمر شبه يومي، بمختلف أنحاء العالم ، وهذا ما أقدم عليه مدرس أمريكي لمادة التاريخ، يدعى ” جيمس بيرس ” .

وأقدم المعلم على اغتصاب 22 طالبة، تتراوح أعمارهن بين الـ14 والـ16 عامًا، خلال فترة عمله بإحدى المدارس الخاصة والتي استمرت 30 عامًا.

وأصدرت المحكمة بحقه قرارًا بسجنه لمدة 17 عامًا، ومنع من التعامل مع الأطفال نهائيًّا، حيث كان يستدرج طالبة تلو الأخرى ويغتصبها في المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وفقًا لصحيفة ” ذا جارديان ” البريطانية.

وقالت إحدى ضحاياه إنها كانت تثق في معلمها بشدة وتعتبره مثل أبيها ولكنه اعتدى عليها وحوّل حياتها إلى جحيم، فامتنعت عن تناول الطعام ،وحاولت الانتحار مرات عدة، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.