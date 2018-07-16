حكم بنزع الولاية من أب عنف بناته الـ 5

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف حكما غيابيا أصدرته محكمة الأحوال الشخصية بجدة، يقضي بنزع الولاية من أب عنّف بناته الخمس، ونقلها إلى جدتهن لأمهن.

وكانت جدة الفتيات قد رفعت دعوى ضد الأب، في محكمة الأحوال الشخصية، طالبت فيها بنزع ولاية البنات من الأب، وتمكينها، لإنقاذهن، بحسب وسائل محلية.

وأحضرت الجدة تقريرا من المستشفى يثبت تعرض الفتيات للعنف الجسدي والنفسي، وحينئذ أوكل القاضي للمدعية ولايتهن مؤقتاً.