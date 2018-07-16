حكم بنزع الولاية من أب عنف بناته الـ 5
أيدت محكمة الاستئناف حكما غيابيا أصدرته محكمة الأحوال الشخصية بجدة، يقضي بنزع الولاية من أب عنّف بناته الخمس، ونقلها إلى جدتهن لأمهن.
وكانت جدة الفتيات قد رفعت دعوى ضد الأب، في محكمة الأحوال الشخصية، طالبت فيها بنزع ولاية البنات من الأب، وتمكينها، لإنقاذهن، بحسب وسائل محلية.
وأحضرت الجدة تقريرا من المستشفى يثبت تعرض الفتيات للعنف الجسدي والنفسي، وحينئذ أوكل القاضي للمدعية ولايتهن مؤقتاً.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30921 ] نشر منذ 46 دقيقة
تمام👍
وأتمنى من جدتهم أن تقوم بتزويجهم بأسرع وقت
الحقي عليهن ياستو
ترى معد بقي من العمر قد الي راااح
زوجيهن لأزواج صالحين
علشان تصيرين متطمنه🤗🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18045 ] نشر منذ 39 دقيقة
بعض الاباء لا يستحق ان يكون ولي حتى على القطط