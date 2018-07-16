ضاحي خلفان: إذا لم ترضخ قطر للسعودية ستظل خارج نطاق المملكة وتحالفها
أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأثنين، على أن مطالب التحالف العربي هو لا للإرهاب، نعم للتضامن الخليجي والعربي.
وقال خلفان : ” ضحالة تفكير الحمدين وقلة فهمهم وصغر عقلهم، إنهم يريدون أن تكون مملكة العز طائعة لهما، الله على العقول التعبانة ” .
وأضاف : ” إذا لم تأت قطر راضخة للسعودية فستظل إلى الأبد خارج نطاق المملكة وتحالفها ” .
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 54 دقيقة
دولتنا اعرف بنفسها وأسلوبها وكلامك مردود عليك كلاماتك أكبر منك إيش يعني ترضخ و قلة عقلهم لا نحتاج توصيه من أحد أو تحريض على الغير قواعد اللعبه تغيرت وركيزتنا الاساسيه حماية حدودنا واللي مايحفظ امن دولته ماحنا بمجبورين بحفظه ٢٠٠ سنه والسعوديه تتحمل أعباء دينيه وماليه وانسانية إلى متى اللي ماهو مستوعب الدرس في ستين مع السلامه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18045 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا اتصور تغير حكومة الحمدين سياستها بوجود حمد بن جاسم العميل للصهيونيه العالميه فهو المتحكم في ادارة سياسة الجزيره