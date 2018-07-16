ضاحي خلفان: إذا لم ترضخ قطر للسعودية ستظل خارج نطاق المملكة وتحالفها

أبو ظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأثنين، على أن مطالب التحالف العربي هو لا للإرهاب، نعم للتضامن الخليجي والعربي.

وقال خلفان : ” ضحالة تفكير الحمدين وقلة فهمهم وصغر عقلهم، إنهم يريدون أن تكون مملكة العز طائعة لهما، الله على العقول التعبانة ” .

وأضاف : ” إذا لم تأت قطر راضخة للسعودية فستظل إلى الأبد خارج نطاق المملكة وتحالفها ” .