” الحج والعمرة ” توضح خطوات الحصول على استثناء لأداء الفريضة عن متوفي

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن لمن سبق له الحج خلال الخمس سنوات الماضية، الحصول على استثناء للحج عن متوفي إذا كان من أقارب الدرجة الأولى.

وأوضحت الوزارة أنه على من يرغب في الحصول على استثناء عليه الدخول للبوابة الإلكترونية والتسجيل من خلال المسار، وستظهر له رسالة برفض الحج لمن حج خلال أخر خمس سنوات، وسيظهر بعدها سؤال ” هل ترغب باستثناء ؟ ” فيجيب بـ ” نعم ” .

وأشارت الوزارة إلى أنه على المواطنين مراجعة الأحوال المدنية للحصول على الموافقة، بينما يتعين على المقيمين مراجعة الجوازات.