ملثمون يقتحمون الشانزلزيه بعد التتويج بالمونديال

طلال الغامدي(صدى):

عقب تتويج فرنسا بكأس العالم 2018 ، اقتحم حوالي 30 ملثما ، مساء أمس الأحد، مركزا تجاريا في جادة الشانزليزيه في باريس، وعاثوا فيه خرابا ونهبوا بعضا من محتوياته.

وتصدت لهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، في وقت كان مئات آلاف الفرنسيين يحتفلون في الجادة الفارهة بفوز بلادهم بكأس العالم لكرة القدم.

ولم يستتب الوضع بعد ذاك، إذ ما هي إلا دقائق حتى دخلت مجوعة من حوالى 20 شابا إلى مقهى المركز التجاري المطل على جادة الشانزليزيه، لتتصدى لهم قوات الأمن مجددا بالغازات المسيلة للدموع.