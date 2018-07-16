” الصحة ” : 6 نصائح للمسافرين للوقاية من التسمم الغذائي

حمود العنزي (صدى):

وجهت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 6 نصائح للمسافرين للخارج للوقاية من التسمم الغذائي.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” ، إنه للوقاية من التسمم الغذائي أثناء السفر ينبغي الحرص على اتباع النصائح التالية:اغسل الفاكهة والخضراوات جيدا قبل أكلها، تأكّد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة.

-وأضافت : تجنّب تناول الأطعمة المكشوفة، اغسل يديك جيدا قبل وبعد الأكل، تناول الطعام المطهو مباشرة، احرص على حفظ الأطعمة بالطريقة المناسبة.