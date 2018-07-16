” الصحة ” : 6 نصائح للمسافرين للوقاية من التسمم الغذائي
وجهت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 6 نصائح للمسافرين للخارج للوقاية من التسمم الغذائي.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” ، إنه للوقاية من التسمم الغذائي أثناء السفر ينبغي الحرص على اتباع النصائح التالية:اغسل الفاكهة والخضراوات جيدا قبل أكلها، تأكّد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة.
-وأضافت : تجنّب تناول الأطعمة المكشوفة، اغسل يديك جيدا قبل وبعد الأكل، تناول الطعام المطهو مباشرة، احرص على حفظ الأطعمة بالطريقة المناسبة.
نوير[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسلم طريقكم يارب
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 25 دقيقة
لم أكن أتصور فى يوم من الأيام أن أقارن الوقاية من التسمم بالوقاية من المال .. قبل إستلامك الراتب بيوم يبدأ الحيرة والقلق العقلى . والقلق هو بداية المرض النفسى .. كالأنفصام فى الشخصية إضطراب الواقع بالمتخيل . نعود إلى قبل إستلام الراتب بيوم .. تبدأ بحساباتك الشهرية , فاتورة الكهرباء والمياة ومصاريف السيارة والأقساط والديون للبقال وإجار السكن وغيرها الكثير . يبدأ المواطن فى حيرة وتوتر هذا لا يكفى كيف أرفة عن نفسى ؟ أريد السفر والمتعة وتغير الجو والراتب ثلاث أو أربع ألاف ريال ؟ من هنا يبدأ المواطن السقوط فى مرض المال .. أحيانا يكون المال نقمة وأحيانا نعمة ولكن النعمة هو من يمتلك المال الأكثر يتطيع الخروج والسفر والمتعة والزواج والسيارة الحديثة .. فيبدأ بالحسد أو الفساد . هل سأل نفسة الشاب السعودى ماهو المكسب والربح المادى من العاصمة الرياض ؟
المدن التى بها ثروات هى مدينة الدمام والخبر وتبوك وجدة وينبع .. لأن يوجد بها ثروات البترول والمعادن والسياحة والمدن الصناعية الكبرى ولذلك تلاحظ العمالة الأجنبية منتشرة بها لأن مكسبها مربح لهم ولأولادهم , والعامل الأجنبى والوافد يحصل بها على وظيفتين هذا بالإضافة إلى تنوع سبل التجارة على الميناء البحرى من سياحة وترفية وغير ذلك . لكن الرياض ماذا بها هل سألت نفسك هذا السؤال ؟ إذا أردت أن تكون مواطن سعودى له عيشة كريمة محترمة فيجب أن يفكر أولا بطبيعة العمل وثروات بلدة .. ماهى ثروات المملكة العربية السعودية ودخلها الأساسى ؟ طبعا من البترول ومستخرجاتة والثروات المعدنية مثل الذهب وغيرها .. إذا عليك بالتوظيف والعمل فى مجال البترول والثروات المعدنية بالدولة . فدخل الموظف فى الدوائر الحكومية ضعيف ولايستطيع الشاب كفاية مستلزماتة المعيشية من ديون وأقساط وغيرها , ولايستحق هذا المجهود والتعب على راتب وزارة عادية تسمى بوزارات الخدمات . وبداية هذا المشوار لة وسيلتين إما بداية الدراسة فى مجال البترول والثروة المعدنية أو تحويلك من الوظيفة العادية من وزارات الخدمات إلى مهنة عمالية فى مجال البترول والمعادن .. الأجنبى هو أكثر ثراء فى المملكة العربية السعودية ويفوق العمالة الأمريكية فقط فى مجال البترول والثروات المعدنية خمس مئة ألف عامل أمريكى . وأنت ياسعودى تنتظر المعونة والمكافئة لزيادة رتبك .. لماذا والخير الكثير أمام فى مهن كريمة محترمة .