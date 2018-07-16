بالصور.. تعاون طبي مدني لاستخراج ذراع طفلة من آلة حادة

علي العنزي(صدى):

أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، على تلقيها بلاغ من مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات، مساء اليوم الأحد، يفيد بإستغاثة المدير المناوب بمستشفى القريات العام عن وجود حالة بقسم الطوارئ بالمستشفى تتمثل باحتجاز يد طفلة عمرها أربع سنوات داخل ماكينة فرم اللحم.

وأوضحت ” المديرية ” أنها توجهت على الفور لمباشرة الحالة من قبل الفرق المختصة تحت إشراف الكادر الطبي داخل المستشفى، وتم استخراج يد الطفلة من الماكينة، بحالة صحية جيدة.

وطالبت ” المديرية ” ، الأسر ضرورة المحافظة على أطفالهم وإبعاد الأجهزة الكهربائية والآلات الحادة عن متناول أيديهم وذلك محافظةً على سلامتهم العامة.