بالصور.. سعودي يتطوع في الأعمال الإغاثية لضحايا إعصار ياباني

نايف السالم(صدى):

وجد شاب سعودي نفسه يشارك في أعمال إغاثية؛ لمساعدة المتضررين في اليابان من جراء إعصار عنيف، حيث كان مسافر إلى طوكيو من أجل ممارسة هوايته في التصوير الفوتوغرافي هناك.

واجتاح إعصار عنيف شمال اليابان، جعلت جميع الرحلات إلى هيروشيما معلقة لذلك لم يتمكن الشاب من السفر إلى الأماكن التي سيلتقط فيها الصور الفوتوغرافية، لكنه وصل إلى مدينة فوكياما وبها أصدقاؤه، الذين تعرف عليهم خلال ابتعاثه لأمريكا.

وأوضح الشاب، أنه سجَّل اسمه ضمن فريق العمل التطوعي، بعد علمه أن ضحايا الإعصار وصلوا إلى مئات المتوفين والمفقودين، لذلك قرر المساعدة في عمليات الإخلاء والإغاثة.

وكانت مهمة جاسم الملا التي استمرت من 9 صباحًا وحتى 4 مساءًا، هي مساعدة المتضررين في منازلهم ونقل كبار السن من مكان لآخر، أو نقل الأثاث المتضرر، وإخراج الطين من المنازل الذي بلغ ارتفاعه قرابة مترين.

وأشار إلى أن المتطوعين استغربوا لوجوده، لكن زميله أوضح لهم أن هذا هو توجه السعودية دائماً في دعم الأعمال التطوعية.