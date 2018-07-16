خبراء يحذرون من خطر يحمله مفتاح سيارتك الإلكتروني

أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء في مجال السيارات ، من المفاتيح الإلكترونية للسيارات ، لما تحويه من مخاطر لما ينبعث منها من آشعة .

وأكد الخبراء ، أنه رغم أن مفاتيح فتح وتشغيل السيارات عن بعد وفق تقنية “ فوب ” ، تتيح رفاهية عالية للمستخدمين ولكنها وبحسب أخصائيين قد لا تخلو من مخاطر.

مٌشيرين إلى أن الإشارات التي تنبعث من المفاتيح تساعد اللصوص على السرقة. فبمجرد استخدامها يستطيع اللصوص التقاط الإشارات الكهربائية المنبعثة من تلك المفاتيح ومن ثم نسخها على مفاتيح أخرى.

وأوصى الخبراء بلف المفاتيح بورق الألومينيوم لتجنب انبعاثات الأشعة تلك .