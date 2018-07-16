بعد إفشاء بلاغاتهم.. تعديات ” الطائف ” في تزايد برغم من شكاوى المواطنين

عبد العزيز القثامي(صدى):

قدم عدد من سكان إحدى القرى الواقعة شمال محافظة الطائف، شكوى للمحافظ لإيقاف التعديات على الأراضي وبناء الأحواش والاستراحات بشكل عشوائي.

وجاء ذلك بعد فشل محاولاتهم مع أمانة المحافظة لإيقاف الاعتداءات على الأراضي، دون أي حلول، حيث إن أحواشاً واستراحات يقدر عددها فوق السبعين حوش تقع شمال المحافظة، تعتبر غير نظامية.

وأشار المواطنين في شكواهم إلى أن التعديات مستمرة على أراضي الطائف الجديد، وفي تزايد، مؤكدين إلى أنهم لم يلحظوا أي تحرك تجاه ذلك، حيث اتهموها بإفشاء بلاغاتهم بين أوساط الأشخاص المُحدثين.