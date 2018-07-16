3 إصابات جراء سقوط شظايا مقذوفات عسكرية من الحوثيين بالعارضة

تركي السالم(صدى):

تعرَّض شابين في العقد الثاني من العمر، وطفل يبلغ 10 سنوات من العمر، إلى إصابات نتيجة سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطقلتها مليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة العارضة.

وتفصيلًا، صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، بأن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الاحد، سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة.

وأضاف أنه نتج عن الواقعة تعرض شابين سعوديين في العقد الثاني من عمرهما لإصابات خطيرة، بالإضافة إلى تعرض طفل سعودي يبلغ من العمر (١٠)سنوات لإصابة متوسطة.

وأكد المقدم القحطاني، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى ومباشرة تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.