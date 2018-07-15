” سهير القيسي ” في وصف غريب: كرواتيا أبكت السماء فامطرت
أعربت الإعلامية سهير القيسي، عن حزنها لهزيمة كرواتيا في نهائي مونديال روسيا 2018، بتغريدة كتبتها فتحت عليها النار.
وقالت ” القيسي ” في تغريدة لها : ” كرواتيا حيث أبدعت أبكت حتى السماء فأمطرت.. كرواتيا فازت بقلوب العالم وهذا هو الكأس الحقيقي ” .
وشن المتابعين هجومًا كبيرًا على ” القيسي ” بسبب استخدامها تعبير ” أبكت السماء ” في إشارة إلى هطول الأمطار في روسيا، معتبرين أن ما قالته حرام، ناصحين إياها بالاستغفار.
كرواتيا حين ابدعت ابكت حتى السماء فامطرت .. #كرواتيا فازت بقلوب العالم وهذا هو الكأس الحقيقي #سهير_القيسي #كأس_العالم #مونديال_روسيا #حب #شغف #نجاح #سلام https://t.co/P43oheYbcN
— official سهير القيسي (@Souhair_Alqaisi) July 15, 2018
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