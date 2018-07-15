” سهير القيسي ” في وصف غريب: كرواتيا أبكت السماء فامطرت

أميرة خالد(صدى):

أعربت الإعلامية سهير القيسي، عن حزنها لهزيمة كرواتيا في نهائي مونديال روسيا 2018، بتغريدة كتبتها فتحت عليها النار.

وقالت ” القيسي ” في تغريدة لها : ” كرواتيا حيث أبدعت أبكت حتى السماء فأمطرت.. كرواتيا فازت بقلوب العالم وهذا هو الكأس الحقيقي ” .

وشن المتابعين هجومًا كبيرًا على ” القيسي ” بسبب استخدامها تعبير ” أبكت السماء ” في إشارة إلى هطول الأمطار في روسيا، معتبرين أن ما قالته حرام، ناصحين إياها بالاستغفار.