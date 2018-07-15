لاعب الهلال السابق صالح النعيمة : جدول الدوري يحتاج لمراجعة
يرى لاعب الهلال السابق، صالح نعيمة، أن جدول الدوري يحتاج إلى مراجعة، إذا كانت رابطة دوري المحترفين قد أعدته، مؤكدًا أن سيتقبله إذا كان قد عمل آليًا.
وكشف ” نعيمة ” عن ملاحظاته على الجدول، والتي تتمثل في أمرين وهما: أن نصيب الهلال الأعلى لعبًا فترة العصر بين منافسيه بفارق شاسع، والثاني أن أخر عشر جولات كان نصيب الأندية المنافسة الأعلى لعبًا على أرضها من الهلال.
هلالي والراس عالي 57[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
بيض الله وجهك يا الاسطورة صالح النعيمة ولكن بعض الاعلاميين هداهم الله يرون ان ظلم الهلال عدل لذلك نجد منهم التطبيل للجدول