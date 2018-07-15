لاعب الهلال السابق صالح النعيمة : جدول الدوري يحتاج لمراجعة

نواف السالم(صدى):

يرى لاعب الهلال السابق، صالح نعيمة، أن جدول الدوري يحتاج إلى مراجعة، إذا كانت رابطة دوري المحترفين قد أعدته، مؤكدًا أن سيتقبله إذا كان قد عمل آليًا.

وكشف ” نعيمة ” عن ملاحظاته على الجدول، والتي تتمثل في أمرين وهما: أن نصيب الهلال الأعلى لعبًا فترة العصر بين منافسيه بفارق شاسع، والثاني أن أخر عشر جولات كان نصيب الأندية المنافسة الأعلى لعبًا على أرضها من الهلال.