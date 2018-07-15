بالصور.. ” بوجبا ” يؤكد للعالم أن المسلمين ليسوا إرهابيين

نواف السالم(صدى):

يعتقد الغرب، أن الإسلام دين يدعو إلى الإرهاب وسفك الدماء، ودائمًا ما يوجهون الاتهام إلى المسلمين في أي أحداث إرهابية تقع في أرجاء العالم.

وأثبت اللاعب الفرنسي بوجبا، عدم صحة هذه الاعتقادات، فهو لاعب مسلم و جزء من المنتخب الفرنسي الذي فاز اليوم الأحد، بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وشارك ” بوجبا ” في فوز المنتخب الفرنسي، يعد أحرز هدفًا في شباك كرواتيا ، وسجد شكرًا لله بعد الهدف، ليساهم بهدفه في إدخال الفرح بالفوز إلى قلوب الفرنسيين.