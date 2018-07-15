رئيسة كرواتيا و ” بوتين ” يلتقطون صورة جماعية مع لاعبي كرواتيا داخل غرفة الملابس

ماجد محمد(صدى):

أخذت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، صورة جماعية مع لاعبي المنتخب الكرواتي من داخل غرفة تبديل الملابس.

كما شارك في الصورة، الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، حيث التقطت الصورة عقب الانتهاء من مراسم تتويج الفائز ببطولة كأس العالم.

يذكر أن فرنسا كانت قد فازت ببطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا، وذلك بعد تغلبها على كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.