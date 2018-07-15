اللجنة الثورية الحوثية توجه بالقبض على العناصر الهاربة

فهمي محمد(صدى):

أصدرت اللجنة الثورية الحوثية، اليوم الأحد، توجيهًا صارم لمليشياتها بالإستنفار والقبض على العناصر الهاربة.

جاء هذا التوجيه بعد فرار عدد كبير من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين، من جبهات القتال، قرب العاصمة صنعاء، ومحافظتي ” عمران وحجة ” .

وقال مصدر يمني، إن العشرات من مليشيا الحوثي الذين كانوا يقاتلون في جبهة الجوف، فروا من الجبهة وانسحبوا إلى العاصمة صنعاء، وإلى مناطقهم في محافظتي عمران وحجة، بالتزامن مع فرار عشرات أخرين من جبهتي الساحل الغربي والبيضاء.

وأضاف ” المصدر ” ، أن المليشيا أصيبت بحالة هلع شديد وقامت بإستنفار كبير في صنعاء وعمران وحجة، عقب صدور التوجيه من قبل ما تسمى اللجنة الثورية لكافة نقاطها العسكرية ومراكزها الأمنية بتتبع الفارين وإلقاء القبض عليهم.

وأوضح ” المصدر ” ، أن مقاتلي المليشيا الحوثية في مختلف الجبهات، يفرون منها ويعودون إلى قراهم، بالتزامن مع عزوف كلي لانضمام أي مجاميع جديدة لصفوف المليشيات الحوثية الإنقلابية.