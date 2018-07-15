وظائف إدارية وتقنية شاغرة بـ ” السوق المالية “
أتاحت هيئة السوق المالية، عددًا من الوظائف الإدارية والتقنية الشاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير من الجنسين.
وأشارت الهيئة، إلى أنه يمكن الاطلاع على معلومات أكثر أو التقديم على الوظائف من خلال الرابط هنـــا..
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 39 دقيقة
هل سأل نفسة الشاب السعودى ماهو المكسب والربح المادى من العاصمة الرياض ؟
المدن التى بها ثروات هى مدينة الدمام والخبر وتبوك وجدة وينبع .. لأن يوجد بها ثروات البترول والمعادن والسياحة والمدن الصناعية الكبرى ولذلك تلاحظ العمالة الأجنبية منتشرة بها لأن مكسبها مربح لهم ولأولادهم , والعامل الأجنبى والوافد يحصل بها على وظيفتين هذا بالإضافة إلى تنوع سبل التجارة على الميناء البحرى من سياحة وترفية وغير ذلك . لكن الرياض ماذا بها هل سألت نفسك هذا السؤال ؟ إذا أردت أن تكون مواطن سعودى له عيشة كريمة محترمة فيجب أن يفكر أولا بطبيعة العمل وثروات بلدة .. ماهى ثروات المملكة العربية السعودية ودخلها الأساسى ؟ طبعا من البترول ومستخرجاتة والثروات المعدنية مثل الذهب وغيرها .. إذا عليك بالتوظيف والعمل فى مجال البترول والثروات المعدنية بالدولة . فدخل الموظف فى الدوائر الحكومية ضعيف ولايستطيع الشاب كفاية مستلزماتة المعيشية من ديون وأقساط وغيرها , ولايستحق هذا المجهود والتعب على راتب وزارة عادية تسمى بوزارات الخدمات . وبداية هذا المشوار لة وسيلتين إما بداية الدراسة فى مجال البترول والثروة المعدنية أو تحويلك من الوظيفة العادية من وزارات الخدمات إلى مهنة عمالية فى مجال البترول والمعادن .. الأجنبى هو أكثر ثراء فى المملكة العربية السعودية ويفوق العمالة الأمريكية فقط فى مجال البترول والثروات المعدنية خمس مئة ألف عامل أمريكى . وأنت ياسعودى تنتظر المعونة والمكافئة لزيادة رتبك .. لماذا والخير الكثير أمام فى مهن كريمة محترمة .