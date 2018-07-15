وظائف إدارية وتقنية شاغرة بـ ” السوق المالية “

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت هيئة السوق المالية، عددًا من الوظائف الإدارية والتقنية الشاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير من الجنسين.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يمكن الاطلاع على معلومات أكثر أو التقديم على الوظائف من خلال الرابط هنـــا..