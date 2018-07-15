إقالة ” سامباولي ” من تدريب الأرجنتين.. رسميا

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مساء اليوم، عن إقالة خورخي سامباولي من منصبه كمدير فني للمنتخب، بشكل رسمي.

وأشار الاتحاد الأرجنتيني في بيان له، نشره على موقعه الرسمي، إلى فسخ التعاقد مع سامباولي وكذلك جهازه المساعد.

يذكر أن ” سامباولي ” كان قد قاد الأرجنتين في منافسات كأس العالم وودع البطولة من ثمن النهائي بالخسارة أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.