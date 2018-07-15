بالصور.. ردود أفعال تلقائية لرئيسة كرواتيا في نهائي المونديال

ماجد محمد(صدى):

التقط المصورون، عددًا من الصور لرئيسة كرواتيا وهي مفعمة بالحماس، بعدما أحرز منتخب بلادها الهدف الأول في شباك فرنسا، خلال مباراة نهائي مونديال روسيا 2018.

وأظهرت مجموعة من الصور، ردود أفعال تلقائية لرئيسة كرواتيا خاصة بعدما أحرز المنتخب الفرنسي أهدافًا في شباك كرواتيا، فبدت حزينة إلى حد ما.

وبيَّنت الصور، دعمها ومساندتها للاعبي منتخب كرواتيا أثناء تسلمهم الجوائز، بعدما خسروا المباراة أمام فرنسا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.