بر الشرقية تطلق 8 برامج مهارية للنساء بملتقى رائدات البر الصيفي

محمد السعران(صدى):

أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية ” اليوم ” الأحد ملتقى ” رائدات البر الصيفي ” وتناول الملتقى 8 برامج مهارية لتنمية مهارات النساء الشابات تزامنا مع اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يحتفل به العالم اليوم وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تهتم في توجهها الاستراتيجي وفقا لخطتها الاستراتيجية بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال تنمية مهارات مستفيدي الجمعية والانتقال بهم من الرعوية للتنموية عبر تدريبهم وتأهيلهم والاستغلال الأمثل لمهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم وأوضح العفيصان أن إطلاق الجمعية لملتقى رائدات البر الصيفي انطلق من هذا التوجه التنموي حيث تطلق الجمعية من خلال هذا الملتقى للمستفيدات من شابات وفتيات بر الشرقية 8 برامج مهارية تستهدف تنمية مهارتهن في عدة مجالات كالتصوير والخط العربي وصيانة الهاتف الجوال وورشة الفنون المختلفة وتصميم الفلاتر وتنمية مهارة حل المشكلات لديهن فيما أشارت الدكتورة فاطمة البخيت مديرة الفرع النسائي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية أن الجمعية نظمت أيضا برنامج ” القيادات الشابة ” حرصا منها على تنمية مهارات القيادة لدى النساء تزامنا مع اليوم العالمي لمهارات الشباب حيث يستمر البرنامج حتى نهاية الشهر الجاري بواقع يومين بالأسبوع بالشراكة مع المهيدب الخيرية ونادي لآلئ وأشارت البخيت إلى أن البرنامج يهدف لتنمية الحس القيادي لدى الفتيات وتعلم مهارات الخطابة والإلقاء ومهارة التواصل والاتصال مضيفة أن الفرع النسائي اهتم عبر المركز التنموي بتنمية العديد من المهارات لدى الشابات كتعليم وتدريب 45 فتاة على مهارات صيانة الجوالات بواقع 150 ساعة تدريبية وتدريب 20 فتاة على مهارات الخياطة والتفصيل وتدريب 19 فتاة على مهارات الطبخ عبر برنامج “مطبخ البر” وتدريب 14 فتاة بالمحلات النسائية على مهارات التسويق والمبيعات.