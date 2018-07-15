مصور تركي يعتدي على عريس بعد علمه عمر عروسه

أنقرة(صدى):

أثار مصور حفلات الزفاف التركي ” أنور البيرق ” ، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعترافه بإقدامه على ضرب عريس بعدما علم عمر عروسه.

وذكرت عدد من وسائل الإعلام التركية، أن ” البيرق ” من مقاطعة مالاتيا، حاول جاهدًا وقف حفل الزفاف، بعدما علِم أنّ الفتاة قاصر ولا يتعدى عمرها الخامسة عشرة.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” أن المصوّر لاحظ أن العروس تبدو صغيرة في العمر ومرتبكة وخائفة جدًا، فسأل العريس أثناء التصوير عن سنها، وأجابه أنها في الـ 15 من عمرها، جرت مشادة كلامية بينهما، وسرعان ما تطور إلى عراك، وأقدم المصوّر على ضربه وكسر أنفه.

وتسبب هذا العراك بكثير من المشاكل للمصوّر واتهامه بالاعتداء على الشاب، إلا أنه لم يتراجع.

وقال ” البيرق ” في حسابه الخاص عبر ” فيسبوك “، أنه لو سكت يكون ساهم في إساءة معاملة الأطفال، وأنه ما من قوة في العالم تدفعني إلى تصوير طفلة كعروس، ولن أكررها، لكنني لا أندم على فعلتي .

وأثارت تصريحات ” البيرق ” حالة من الجدل الواسع بين متابعيه، وانهالت عليه التعليقات المؤيدة لتصرفه الإنساني بحق الطفلة، ولكن، لأسباب لم يوضحها المصور الشاب، قام بإلغاء ما كتبه عن صفحته.