بالفيديو.. البرلماني المصري يوافق على منح الجنسية للأجانب بشرط

القاهرة(صدى):

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

من جانبه، أجَّل رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور على عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء.

ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس على عبد العال، بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.