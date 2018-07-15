ستيني يفصل رأس زوجته عن جسدها بعد رفضها للزوجة الثانية
قتل رجل ستيني مقيم في أحدى البلدان الأوروبية، زوجته الخمسينية ، مساء أمس السبت بفاس، حيث رمى بجسدها من شرفة منزله بحي مونفلوري بطريق صفرو بعد أن فصل رأسها عن جسدها.
وأشارت مصادر أن الجاني كان على خلاف دائم مع زوجته بسبب رفضها منحه الموافقة للزواج من امرأة ثانية و الاستقرار بالمغرب ، رغم موافقة أبنائه القاطنين بالخارج.
وحاول الزوج الهروب لكن تم اعتقاله بمطار فاس سايس لحظات قبل اقلاع طائرته من طرف رجال الامن اثر توصلهم ببلاغ من حارس العمارة.
أبو مها[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر شكله مريض الله يعافينا
ودام القصة متعلقة بالمغرب معناها الثانية ساحرته حتى يقتل زوجته هههه أمزح
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30909 ] نشر منذ 23 دقيقة
شايب بالمستشفى يحتضر وأولاده الثلاثة فوق راسه ..
قال للكبير : أنت لك المطاعم
وقال للأوسط : أنت لك الفنادق
وقال للصغير : أنت لك البيوت والفلل
والدكتور جالس يسمع ومتأثر جداً ..
بعدالة الأب الذي قسم كل ماسمعه على ابنائه بالعدل
فزاد بكاهم وجاهم الدكتور وقال لهم :
اذكروا الله ياجماعة بكرا كل واحد يلتهي بأملاكه وتترحمون عليه ولاتنسونه بالدعاء ..
قال ولده الكبير :
يادكتور أي أملاك وأي بطيخ أبونا معه وايت ماء وقاعد يوزع الشغل بيننا !