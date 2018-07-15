النقل تحذر من التكيف الحركي
حذرت وزارة النقل، اليوم الأحد، السائقين والسائقات، من التكيف الحركي والذي يحدث عند إطالة النظر إلى الطرق الطويلة المستقيمة وقد يؤدي إلى حوادث.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : انتبه من التكيف الحركي! حيث يسيطر شعور الاسترخاء أثناء القيادة على الطرق الطويلة المستقيمة وتكون ردة الفعل أبطأ.
فيصل[ عدد التعليقات: 982 ] نشر منذ 2 ساعتين
وكيف اتجنبه ؟؟؟
نوير[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها
غندورة[ عدد التعليقات: 10790 ] نشر منذ 28 دقيقة
التكيف الحركي! يسيطر شعور الإسترخاء🤔
صادقين يحس إنه متسلطن والخط له لحاله وينسى مفاجأت الطريق ثم يجيب العيد.
:
جربتوا شعور الإسترخاء خلف الكيبورد؟😊
أحس إني ماسكة خط😂😂
بس مافيه داعي تقلقون “واعية” وإذا حسيت بالنعاس سفطت الموتروأسترخيت في الهواء الطلق🤣