النقل تحذر من التكيف الحركي

نايف السالم(صدى):

حذرت وزارة النقل، اليوم الأحد، السائقين والسائقات، من التكيف الحركي والذي يحدث عند إطالة النظر إلى الطرق الطويلة المستقيمة وقد يؤدي إلى حوادث.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : انتبه من التكيف الحركي! حيث يسيطر شعور الاسترخاء أثناء القيادة على الطرق الطويلة المستقيمة وتكون ردة الفعل أبطأ.