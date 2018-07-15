تعليم محايل يجري المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد

عسير(صدى):

بدأت إدارة تعليم محايل اليوم إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد والمرشحين للتدريس بها، للعام الدراسي للعام الحالي 1440/1439 هـ في مختلف التخصصات العلمية والتربوية، وذلك في قاعة الدكتور محمد الرشيد بالإدارة.

وهنأ مدير التعليم المشرف العام على لجنة المقابلات الشخصية منصور بن عبدالله ال شريم خلال تفقّده سير عمل لجان ، المعلمين المرشحين بمناسبة ترشيحهم للتدريس في “تعليم محافظة محايل عسير” , موضحا أنه تم تشكيل اللجان المنظمة لاستقبالهم، من قبل إدارة شؤون المعلمين والإشراف التربوي، كما زودت اللجان باحتياجاتها من تقنيات وتجهيزات لتسهيل عملية المقابلات وتجهيز القاعة بالشكل المناسب.

وأفاد أنه يتم من خلال إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين التأكيد على عدد من الجوانب المهمة لاختيار المعلم الجيد، من خلال استمارة مقننة لهذا الشأن، يتم من خلالها تقييم مدى قدرة المرشح على الوفاء بمتطلبات مهام العمل التربوي والتعليمي داخل المدرسة، متمنياً التوفيق للجميع.

من جهته أكد مدير شؤون المعلمين محمد عرار أهمية إحضار المرشح لأصول الشهادات الخاصة لإتمام عملية المطابقة، وإحضار استيفاء نموذج طلب التعيين ونموذج الفحص الطبي، ليتم بعد ذلك إنهاء إجراءات التعيين والتوجيه للمدارس وفق آلية المفاضلة المعدة لذلك .