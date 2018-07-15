بالفيديو.. شرطيتان أمريكيتان تجريان قرعة لتوقيف مُخالفة

واشنطن(صدى):

أعلنت شرطة ولاية جورجيا الأمريكية، عن وقف شرطيتين عن العمل بعد أن لجأتا لاستخدام عملة معدنية لتحديد ما إذا كانتا تعتقلان امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، لتجاوزها السرعة أثناء قيادتها سيارتها.

وأكدت الشرطة فى بيان لها، أنه وفقًا لمقطع فيديو بثته محطة تلفزيون محلية للحادثة قامت الشرطيتان بوقف المرأة في أبريل الماضي عندما كانت تقود سيارتها بسرعة بسبب تأخرها عن العمل في صالون لتصفيف الشعر في أتلانتا، ومرت بسرعة بلغت 130 كيلومترا أمام الشرطيتين على طريق زلق.

وأكملت ” الشرطة ” في بيانها أن الشرطيتان ناقشتا ما إذا كانتا تعطيان سارة ويب مخالفة لتجاوز السرعة أم تعتقلاها بسبب القيادة الطائشة، مشيرة إلى إنهما قررتا إجراء قرعة باستخدام عملة معدنية لتحديد ما تفعلانه معها.

وأوضح المقطع المصور، أن الشرطية ” كورتيني براون ” استخدمت تطبيقا للقرعة باستخدام العملة المعدنية على هاتفها المحمول وأن نتيجة القرعة جاءت ضد ” ويب ” ، وأن براون والشرطية الآخرى ” كريستي ويلسون ” كانتا تقهقهان لدى بدئهما في تحرير الاتهامات ضد ويب.

وأبلغت إحدى المحطات الإخبارية بأتلانتا، صاحبة الواقعة ويب بهذا المقطع المصور، وقدمت ويب طلبا لمشاهدته وأدى بث المقطع المصور إلى إسقاط كل الاتهامات الموجهة لها خلال جلسة لمحكمة في التاسع من يوليو تموز.

وقال ” راستي جرانت ” ، قائد إدارة شرطة روزويل في البيان ” راعني استهانة أي من أفراد إنفاذ القانون بعملية اتخاذ قرار في شيء مهم مثل اعتقال شخص “ .

وأضاف ” جرانت ” ، أنه يتم الأن التحقيق مع الشرطيتين وتم إعطائهم إجازة إدارية.