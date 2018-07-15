بالصور.. روح رياضية بين رئيسة كرواتيا وماكرون بعد فوز فرنسا بالمونديال
هنأت رئيس كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفوز منتخب بلاده بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على كرواتيا بأربعة أهداف.
وأظهرت مجموعة من الصور، الرئيس الفرنسي وهو يحضن ويقبل رئيسة كرواتيا بعد المباراة؛ لمواساتها بعد خسارة كرواتيا أمام فرنسا.
تركي[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 38 دقيقة
كذا ماكرون كسب مبارتين هههههههههه
الجوهرة[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 37 دقيقة
هههههههه معك حق ااخي تركي