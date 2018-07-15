حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي جازان ، نجران كذلك على الاجزاء الشرقية لمناطق المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الباحة ، عسير تمتد تأثيرها الى الاجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

كما توقعت الهيئة تكون السماء غائمة جزئياً على اجزاء من وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية . في حين يبقي الطقس حار الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية .