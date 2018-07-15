بالفيديو والصور.. فرحة الجماهير الفرنسية بعد الفوز بكأس العالم

ماجد محمد(صدى):

بدأت الجماهير الفرنسية، في الاحتفال بفوز منتخب بلادهم بكأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، بالخروج إلى شوارع العاصمة باريس وترديد الهتافات للمنتخب الوطني.

وعمت الفرحة أرجاء العاصمة ومدن فرنسا، إضافة إلى العاصمة الروسية موسكو التي امتلئت بالمشجعين الفرنسيين الذين رفعوا الأعلام ورددوا كذلك الشعارات الوطنية.

وتمكن المنتخب الفرنسي من الفوز على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بكأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخه.