بالصور.. لحظات احتفال لاعبي فرنسا بالتتويج بكأس العالم

نواف السالم(صدى):

احتفل لاعبو المنتخب الفرنسي، بالفوز بكأس العالم في استاد لوجينكي بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تغلبه على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتوج المنتخب الفرنسي، بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم، فيما حصد لاعب فرنسا مبابي لقب أفضل لاعب واعد في مونديال روسيا 2018، وحارس المرمى البلجيكي كورتوا أخذ لقب أفضل حارس مرمى في كأس العالم، كما حصد الإنجليزي هاري كين الحذاء الذهبي لمونديال روسيا 2018 .