النيابة العامة : 3 معلومات يجب أن يعرفهم المتهم لحظة القبض عليه

عادل الحربي (صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، حقوق المتهم لحظة القبض عليه، مؤكدة أنه يجب أن يعرف سبب توقيفه والقبض عليه.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه من حق المتهم: أن يعرّف عند القبض عليه أو توقيفه الأتي : سبب القبض عليه أو توقيفه، أن له الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن له الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.