النيابة العامة : 3 معلومات يجب أن يعرفهم المتهم لحظة القبض عليه
أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، حقوق المتهم لحظة القبض عليه، مؤكدة أنه يجب أن يعرف سبب توقيفه والقبض عليه.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه من حق المتهم: أن يعرّف عند القبض عليه أو توقيفه الأتي : سبب القبض عليه أو توقيفه، أن له الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن له الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 13 دقيقة
منتهى العدالة والانصاف
من أل مراعاة حقوق الانسان الله يعطيكم العافية
نوير[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 11 دقيقة
جزاكم الله كل خير