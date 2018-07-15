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النيابة العامة : 3 معلومات يجب أن يعرفهم المتهم لحظة القبض عليه

النيابة العامة : 3 معلومات يجب أن يعرفهم المتهم لحظة القبض عليه
عادل الحربي (صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، حقوق المتهم لحظة القبض عليه، مؤكدة أنه يجب أن يعرف سبب توقيفه والقبض عليه.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه من حق المتهم: أن يعرّف عند القبض عليه أو توقيفه الأتي : سبب القبض عليه أو توقيفه، أن له الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن له الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 13 دقيقة

منتهى العدالة والانصاف
من أل مراعاة حقوق الانسان الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 11 دقيقة

جزاكم الله كل خير

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