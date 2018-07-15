بالصور.. ” حرس الحدود ” يحبط محاولات تهريب نصف طن حشيش خلال شهر

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن/ ساهر بن محمد الحربي، بأنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة ١ / ١٠ / ١٤٣٩هـ وحتى ٢٩ /١٠/ ١٤٣٩هـ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٦٤٦) ستمائة وستة وأربعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٤٠) أربعون شخصاً، بينهم (٢٣) ثلاثة وعشرون أثيوبيين و (٢) اثنان من الجنسية الصومالية و(٩) يمنيين و(٤) سعوديين و(٢) اثنان مجهولي الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

مبينآ أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد المتحدث الرسمي بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة، والتعامل معهم بحزم وقوه للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم .