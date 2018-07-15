نجاة شابين بعد احتراق سيارتهما على طريق أملج تبوك

حامد العمري(صدى):

نجا الشابان محمد عقيص اليزيدي ، وحسام عبدالله اليزيدي ، من أي إصابة تذكر في احتراق مركبة كانا يقودانها بعد أملج بحوالي ٧٠ كيلو في طريقهما إلى تبوك ، ولم يصابا بأي أذى يذكر .

وبحسب ما ذكره محمد عقيص ل ” صدى ” فإن حسام كان يقود سيارة ” AZERA ” فيما كان هو إلى جانبه في المقعد الأمامي، مساء اليوم الأحد ، وفجأة بدأ الدخان يخرج بكثافة من فتحات التكييف ليطفأ المحرك في أثناء ذلك فجأة ، مما جعلهما يغادران المركبة على الفور.

كما وجه اليزيدي شكره لمجموعة من الشباب تواجدوا بالموقع ، ساهموا في تقديم المساعدة لهم ، بالإضافة إلى سعيهم في السيطرة على الحريق والوقوف دون انتشاره .

واحترق الجزء السفلي للسيارة بشكل كبير بعد دقائق قليلة فقط من خروجهما ، وحضر المرور والدفاع المدني للموقع ، حيث كان التقرير بسبب “ماس كهربائي” أدى لنشوب الحريق بالمركبة .