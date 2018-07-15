عبور: وظائف إدارية نسائية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأحد، عن توافر وظائف إدارية للنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة أعمال- حاسب آلي- علاقات عامة)، وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

وأكدت ” الشركة ” ، على أن الوظائف المتاحة مخصصة للإناث، ويتطلب عدة شروط منها إجادة استخدام الحاسب، أن يكون لديها خبرة سنة أو أكثر بنفس مجال العمل ، وأن الوظائف تحت المسميات” موظفات خدمة عملاء، موظفات استقبال ” .

وأشارت ” الشركة ” إلى أن على الراغبات بالتقديم على الوظائف المُعلنة الدخول على الرابط التالي هنـــا .