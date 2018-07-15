وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي يحيى عواجي

جازان(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ, وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء الركن محيا بن عطا الله العتيبي, ومحافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبده, ومحافظ الحرث المهندس صالح علي القحطاني، ورئيس مركز القفل نزار معدي التركي, وعدد من القيادات الأمنية, والمشائخ, وأهالي المنطقة, بعد صلاة عصر اليوم, بجامع أبو بكر الصديق بإسكان رمادا التابعة لمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على الشهيد الجندي يحيى بن محمد عبدالله عواجي, أحد منسوبي قيادة حرس الحدود بقطاع الحرث, الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة – أيدها الله – وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.