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بالفيديو.. فيزون أمل العوضي يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو.. فيزون أمل العوضي يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي
أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفنانة الكويتية أمل العوضي ، مواقع التواصل الاجتماعي ، بملابسها خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صدى الملاعب ” تقديم الإعلامي مصطفى الآغا .

حيث ظهرت أمل بالحلقة وهي ترتدي بنطلون فيزون ضيق ، الأمر الذي أثار غضب المتابعين ، الذين انتقدوا ملابسها ، مٌشيرين إلى أن هذا برنامج رياضي وليس برنامج استعراضي .

وتداول المتابعون مقطع فيديو لمقطع من البرنامج تؤدي به امل العوضي والفنانة الأردنية ديانا كرازون ركلات ترجيح بوجود الإعلامي مصطفى الأغا كحكم بينهما .


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