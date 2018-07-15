بالفيديو.. فيزون أمل العوضي يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي
أشعلت الفنانة الكويتية أمل العوضي ، مواقع التواصل الاجتماعي ، بملابسها خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صدى الملاعب ” تقديم الإعلامي مصطفى الآغا .
حيث ظهرت أمل بالحلقة وهي ترتدي بنطلون فيزون ضيق ، الأمر الذي أثار غضب المتابعين ، الذين انتقدوا ملابسها ، مٌشيرين إلى أن هذا برنامج رياضي وليس برنامج استعراضي .
وتداول المتابعون مقطع فيديو لمقطع من البرنامج تؤدي به امل العوضي والفنانة الأردنية ديانا كرازون ركلات ترجيح بوجود الإعلامي مصطفى الأغا كحكم بينهما .
تحدي ضربات الجزاء بين ديانا كرزون وأمل العوضي وحنان وهبة#اصداء_العالم pic.twitter.com/Lo8T81nY8d
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) July 14, 2018
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