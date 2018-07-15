السجن 5 سنوات لخليجي بتهمة بيع وتعاطي الشبو.. وحبس صديقيه سنة

المنامة(صدى):

قضت محكمة بحرينية، بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 ألاف دينار على مواطن بحريني؛ لإدانته ببيع وتعاطي الشبو ومؤثرات عقلية.

كما حكم المحكمة، بحبس متهمين أخران لمدة سنة مع غرامة 500 دينار لكل منهما، بعد إدانتهما بالتعاطي، وأعفت أحدهما من تهمة البيع لإرشاده على المتهم الثاني.

وأعدت إدارة مكافحة المخدرات، لضبط المتهم الأول عند طريق إيهامه بأن هناك من يريد شراء مادة الشبو منه بمبلغ 80 دينارًا، وبالفعل حضر المتهم إلى مكان الاستلام ليتم القبض عليه، عثر معه على قرصين ثبت معمليًا احتوائهما على المؤثر العقلي النيترازيبام وقطعة داكنة اللون ثبت معمليًا إنها مادة الحشيش المخدرة.

واعترف المتهم الأول على المتهم الثالث، بعد سؤال عن مصدر هذه المواد المخدرة، وأعدوا كمين له في نفس اللحظة التي قبض فيها على المتهم الأول الذي قرر بأنه سيقابله بعد قليل، فتم القبض عليه فور وصوله إلى موقع الكمين.

وأوضح المتهم الثالث، أنه سيلتقي المتهم الثاني في اليوم الثاني عند منتصف الليل ليشتري منه مادة الشبو، وبالفعل بذات الموعد في اليوم التالي حضر المتهم الثاني والتقى بالمتهم الثالث فتم القبض على المتهم الثاني، وبتفتيش المتهم الثالث تم العثور بحوزته على مبلغ 377 دينار من ضمنها المبلغ المصور وكيسين يحتويان على الشبو وميزان حساس وادوات تستخدم في التعاطي وقنينتين زجاجيتين ثبت احتوائهما على ذات المادة ومشربين.

وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة أنهم في 10 و 11/2/2018 ، المتهمان الأول والثاني قدما بمقابل للتعاطي مؤثر عقلي ميتامفيتامين في غير الاحوال المرخص بها قانونا، وللمتهمين جميعا انهم حازوا واحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش ومؤثر عقلي ميتامفيتامين للكل ونيترازيبام للمتهم الثاني في غير الاحوال المرخص بها قانونا.