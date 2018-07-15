جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة
أطلقت جامعة الملك خالد، عدد من وظائف المعيدين الشاغرة للمواطنين والمواطنات، بحملة درجة البكالوريوس في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من الكليات التابعة للجامعة.
وقالت الجامعة إن على الراغبين والراغبات في التقديم الدخول على الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط هنـــا ، وتعبئة استمارة التقديم إلكترونياً.
ولمعرفة التفاصيل أضغط هنــــا .
تركي[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 36 دقيقة
بالتوفيق للجميع
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 31 دقيقة
إذا أردت أن تكون مواطن سعودى له عيشة كريمة محترمة فيجب أن يفكر أولا بطبيعة العمل وثروات بلدة .. ماهى ثروات المملكة العربية السعودية ودخلها الأساسى ؟ طبعا من البترول ومستخرجاتة والثروات المعدنية مثل الذهب وغيرها .. إذا عليك بالتوظيف والعمل فى مجال البترول والثروات المعدنية بالدولة . فدخل الموظف فى الدوائر الحكومية ضعيف ولايستطيع الشاب كفاية مستلزماتة المعيشية من ديون وأقساط وغيرها , ولايستحق هذا المجهود والتعب على راتب وزارة عادية تسمى بوزارات الخدمات . وبداية هذا المشوار لة وسيلتين إما بداية الدراسة فى مجال البترول والثروة المعدنية أو تحويلك من الوظيفة العادية من وزارات الخدمات إلى مهنة عمالية فى مجال البترول والمعادن .. الأجنبى هو أكثر ثراء فى المملكة العربية السعودية ويفوق العمالة الأمريكية فقط فى مجال البترول والثروات المعدنية خمس مئة ألف عامل أمريكى . وأنت ياسعودى تنتظر المعونة والمكافئة لزيادة رتبك .. لماذا والخير الكثير أمام فى مهن كريمة محترمة .