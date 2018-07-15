جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك خالد، عدد من وظائف المعيدين الشاغرة للمواطنين والمواطنات، بحملة درجة البكالوريوس في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من الكليات التابعة للجامعة.

وقالت الجامعة إن على الراغبين والراغبات في التقديم الدخول على الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط هنـــا ، وتعبئة استمارة التقديم إلكترونياً.

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