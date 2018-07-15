التعليم: توجيه لتصحيح أوضاع العاملين بالتعاقدات المؤقتة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، إعادة النظر فى أوضاع عدد من المواطنين والمواطنات المتعاقد معهم على الوظائف المؤقتة ” بند الأجر اليومي، نظام الساعات، محو الأمية، وجميع التعاقدات بكافة أنواعها “.

وألزم ” التعميم ” الإدارات التعليمية، بسرعة معالجة وضع من هم على تلك العقود قبل تاريخ 1/12/1439هـ، وإفادة الإدارة العامة للموارد البشرية بما يتم بشأنهم.