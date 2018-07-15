التعليم: توجيه لتصحيح أوضاع العاملين بالتعاقدات المؤقتة
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، إعادة النظر فى أوضاع عدد من المواطنين والمواطنات المتعاقد معهم على الوظائف المؤقتة ” بند الأجر اليومي، نظام الساعات، محو الأمية، وجميع التعاقدات بكافة أنواعها “.
وألزم ” التعميم ” الإدارات التعليمية، بسرعة معالجة وضع من هم على تلك العقود قبل تاريخ 1/12/1439هـ، وإفادة الإدارة العامة للموارد البشرية بما يتم بشأنهم.
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 28 دقيقة
إذا أردت أن تكون مواطن سعودى له عيشة كريمة محترمة فيجب أن يفكر أولا بطبيعة العمل وثروات بلدة .. ماهى ثروات المملكة العربية السعودية ودخلها الأساسى ؟ طبعا من البترول ومستخرجاتة والثروات المعدنية مثل الذهب وغيرها .. إذا عليك بالتوظيف والعمل فى مجال البترول والثروات المعدنية بالدولة . فدخل الموظف فى الدوائر الحكومية ضعيف ولايستطيع الشاب كفاية مستلزماتة المعيشية من ديون وأقساط وغيرها , ولايستحق هذا المجهود والتعب على راتب وزارة عادية تسمى بوزارات الخدمات . وبداية هذا المشوار لة وسيلتين إما بداية الدراسة فى مجال البترول والثروة المعدنية أو تحويلك من الوظيفة العادية من وزارات الخدمات إلى مهنة عمالية فى مجال البترول والمعادن .. الأجنبى هو أكثر ثراء فى المملكة العربية السعودية ويفوق العمالة الأمريكية فقط فى مجال البترول والثروات المعدنية خمس مئة ألف عامل أمريكى . وأنت ياسعودى تنتظر المعونة والمكافئة لزيادة رتبك .. لماذا والخير الكثير أمام فى مهن كريمة محترمة .
فيصل[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 22 دقيقة
جزاكم الله كل خير خطوة رائعة
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 12 دقيقة
المواطن السعودى يريد مدن متطورة ومتقدمة مثل ” مدينة أرامكو السعودية ” لماذا هم يعيشون فى مدن راقية متقدمة وباقى المواطنين يعيشون فى مدن تقل فيها النظافة وعدم التطور فى التخطيط العمرانى ووسائل الترفية المتقدمة يستطيع المواطن أن يبدع ويرفة عن نفسة هو وأسرتة .. لماذا لا يكون هناك مدن مثل أرامكو السعودية فى باقى مدن المملكة وتحويل المدن الباقية إلى مدن حضارية مقدمة بها المدارس والمنتزهات والترفية .. أرامكو مدينة نظيفة بها الصرف والطرق المخططة بأسوب علمى وصحى بعيدة عن النفايات والتلوث والمطاعم السيئة رديئة الخدمات . عندما تدخل مدينة أرامكوا السعودية تجد بها النوادى والمسابح ووسائل الترفية والحدائق الرائعة جوها جميل رائحتة عطرة وبها المستشفيات والعلاج الصحى المتقدم وارياضة بجميع أنواعها والطرق مخططة مرصوفة بدون ” مطبات صناعية ” فى كل مكان طرق أمنة للسيارات تسوقها النساء .. وبها المطاعم النظيفة الراقية تقدم أفضل أنواع الطعام العالمى الفاخر .. تصميم المنازل رائع جميل منظم بدون رائحة كريهة ونفايات أمام المنزل كل شخص ملتزم بوقوف سيارتة أمام منزلة والشوارع بها الإنارة الممتازة .. السعودى الذى يسكن بداخل مدينة أرامكوا السعودية يكرة الخروج منها إلا لزمت الضرورة وإذا كنت زائر هناك تكرة الخروج منها إلى عالم ملوث بالنفايات .