بالفيديو.. حكم الفار يدخل تاريخ نهائى كأس العالم لأول مرة

ماجد محمد(صدى):

سجَّل لاعب المنتخب الفرنسي أنطون جريزمان، هدف في شباك كرواتيا عن طريق ضربة جزاء أصدرها حكم الفيديو في نهائي كأس العالم، لأول مرة في التاريخ.

وافتتح اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، التسجيل في مباراة نهائي كأس العالم بهدف في مرماه، ومن ثم أدرك إيفان بريشتس التعادل لكرواتيا في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول.

وأحرز جريزمان، هدف التقدم مرة أخرى لفرنسا، عن طريق ضربة جزاء أصدرها حكم الفيديو، وذلك لأول مرة في تاريخ كأس العالم، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف للمنتخب الفرنسي.