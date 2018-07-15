انطلاق حافلات ذاتية القيادة لنقل الركاب باليابان

طوكيو(صدى):

كشفت شركة بايدو الصينية العملاقة بمجال التقنية عن تطوير حافلة ” Apolong ” ، للقيام بإطلاقها في اليابان أوائل العام المقبل، وذلك بإستخدام تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها، بالشراكة مع الشركة الصينية King Long.

وحسب موقع BLoomberg فإن الشركة الصينية قامت بإنتاج أكثر من 100 حافلة Apolong بالفعل، وأنها تعمل جاهدة لإستكمال الدفعة الأولى من الحافلات لإرسالها إلى اليابان، من أجل بداية التشغيل.

ويذكر أن حافلة Apolong تعد أول منتج يعتمد على منصة القيادة الذاتية ” Apollo ” الخاصة بها، وبإمكان الحافلة حمل 14 راكب، وهي لا تملك مقود القيادة أو حتى مقعد السائق، حيث تعتمد على المستوى الرابع من تكنولوجيا القيادة الذاتية، وهو المستوى الذي لا يتطلب وجود سائق.

وتعتمد خطة Baidu في تشغيل الخدمة في اليابان، على إطلاق 10 حافلات كبداية إلى طوكيو ومدن يابانية أخرى في مطلع 2019، ثم تقوم بزيادتها فيما بعد للمدن الأخرى، وستقوم الشركة بإطلاق الحافلات أيضا في المدن الصينية الكبرى، وستعمل الحافلات كبداية على نقل الركاب في المناطق السياحية والمتنزهات والمطارات.