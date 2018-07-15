بالفيديو.. مربيات يعذبن رضيعة بالصاعق الكهربائي

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تصرف وحشي من قبل مربيات يبدو أنهن في سن المراهقة، تجاه رضيعة تبلغ من العمر عامًا واحدًا.

وأوضح الفيديو، قيام المربيات بتعذيب الطفلة بصاعق كهربائي ومن ثم يضحكن على فعلتهن، في الوقت الذي تبكي فيه الرضيعة.

كما تبيَّن في مشهد آخر، الفتاة وهي تلعب في شعر الطفلة، ومن تصفعها على مؤخرة رأسها.

وأشارت تقارير صحفية، أن الشرطة في ولاية أركنساس الأمريكية تقوم بالتحقيق في الواقعة، كما أنها اعتقلت 3 فتيات مراهقات تتراوح أعمارهنّ بين 15 و17 عاماً.