” الكهرباء ” توضح الرقم الخاص بالشكاوى والاعتراضات

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الشركة السعودیة للكھرباء حقيقة ما تم تداوله عن أن الرقم المجاني الموحد 500120 مخصص لشكاوى الفواتیر.

وقالت الشركة إن ھذا الرقم لا علاقة لھ بالشكاوى والاعتراض على قیمة الفاتورة وتصحیحھا، بل ھو رقم مجاني على شبكات الجوال الثلاث مخصص لتسجیل المشتركین بخدمة الفاتورة الكھربائیة.

وأضافت: ویرسل المشترك رقم حسابھ الخاصة بالخدمة الكھربائیة إلى ھذا الرقم عبر رسالة نصیة لیتلقى معلومات وتفاصیل الفاتورة، ولیس للاعتراض علیھا.

ويذكر أنه یمكن تقدیم الشكاوى أو الاعتراضات الخاصة بقیمة الفاتورة من خلال تطبیق الكھرباء، ورقم الاتصال الموحد، والموقع الالكتروني للشركة، وحساباتھا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ” حساب العنایة بالمشتركین بموقع تویتر ” .